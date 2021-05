Where to get a rapid test on Wednesday, 5 May

The Health Ministry announced the Covid-19 rapid testing sites all across Cyprus for Wednesday 5 May.And it made it clear that people need to present proof of identity such as ID card, driver’s license or passport, for identification purposes.

LIMASSOL

Church of Agios Ioannis Eleimon, Limassol 08:30-18:00

“Grigoris Afxentiou” Square, Limassol 08:00-19:00

TEPAK Building, Athinon Street, Agia Zoni 08:30-18:00

Parking place of Frederick University, Chavouza area 08:00-16:00

Apostles Petros and Pavlos Church, Kapsalos 08:00-19:00

Parking Place of Sigma bakery, Kapsalos 08:30-18:00

Cultural center, Mesa Gitonia 08:30-18:00

Church of Panagia Evangelistria, Polemidia 08:00-19:00

Commercial center former Orphanides, Polemidia (back side) 08:30-18:00

Tsirion Stadium (west side – main entrance) 08:00-16:00

“Eirini’ Square, Agios Athanasios 08:00-19:00

Productivity Center, Linopetra 08:30-18:00

Holy church of Agia Barbara, Zakaki 08:00-19:00

Atlantica Oasis Hotel, Germasoyia 08:30-19:00

Cultural Center Germasoyia Municipality 08:30-18:00

Municipal stadium Erimi 08:30-18:00

Church of Panagia Chrysaifyliotissa, Agia Fyla 08:30-18:00

Municipal Council Trimiklini 08:30-18:00

Municipal Medical Center Episkopi 08:30-18:00

“Glafkos Clerides” Athletic Center, Agros 09:00-17:00

Industrial Area of Ypsonas (covered parking place) 08:00-17:30

Industrial Area of Limassol (Remedica) 08:00-16:30

LARNACA

Cultural Center Agios Georgios Kontos, Larnaca 08:30-18:00

Larnaca Municipal Theatre, Larnaca 08:00-19:00

Municipal Council of Vatyli and Synikismos Makariou, (Krasia area), Larnaca 08:30-18:00

Church of Saint Nicolas, Drosia 08:30-18:00

“Antonis Papadopoulos” Stadium, Agii Anargyroi 08:00-19:00

“Ermis Aradippou” Club, Aradippou 08:30-18:00

Parking Place KEPO Lefkara 10:00-17:30

Municipal Council of Ormidia 08:30-18:00

Municipal Council of Pervolia 08:30-18:00

Municipal Council of Skarinou 08:30-18:00

Athletic Union of Maroni 08:30-18:00

Municipal Medical Center of Kornos 08:30-17:30

NICOSIA

International State Fair (East entrance) 08:00-19:00

Papaphilippou amusement park, Engomi 08:30-18:00

Church of Agios Spyridonas, Nicosia 08:30-18:00

Eleftheria Square, Nicosia 08:30-18:00

Municipality, Agios Dometios 08:00-19:00

Church of Apostle Andreas, Aglandjia 08:30-18:00

Church of Panagia Evangelistria, Pallouriotissa 08:30-18:00

Church Agios Polydoros, Kaimakli 08:30-18:00

Church Agios Georgios, Latsia 08:30-18:00

Church of Agios Stylianos, Synikismos Aspres, Lakatamia 08:30-18:00

Parking place of Prodromos Street post office 08:00-19:00

Crossing of Stavrou Avenue and Iosif Hadjiosif Avenue (in front of Coffee Island) 08:00-19:00

Strovolos Municipality 09:30-18:00

Church Agios Dimitrios, Acropolis 08:30-18:00

Church of Agios Charalambos, Geri 08:30-18:00

Church Agios Nicolaso Kato Deftera 08:00-19:00

“House of Volunteer,” Kokkinotrimithia 08:30-18:00

Dali Health Centre 08:00-19:00

Church Metamorfoseos Sotiros, Pera Chorio Nisou 08:30-17:30

Municipal Council of Farmakas 09:00-17:00

Industrial Area of Dali (Laiko-Cosmos) 07:30-16:30

Industrial Area of Strovolos (Air Control parking place) 08:00-16:30

PAPHOS

Square of Municipality, Paphos 08:30-18:00

Former residence of district officer Paphos 08:00-19:00

ERA KORIVOS outside parking area 08:30-18:00

Municipal Medical Center of Timi 08:00-17:30

Square “Vrysi ton Pegiotisson,” Pegia 08:30-18:00

FAMAGUSTA,

Spiritual Center of Metropolitan Church of Paralimni 08:00-19:00

Parking place of Zorbas Bakery, Paralimni 08:30-18:00

Church of Agia Napa, Agia Napa 08:30-17:30

Senior Citizens’ Club, Avgorou 08:30-17:30

Ethnikofrona Somatia Liopetri 08:30-17:30