Where to get a rapid test on Tuesday 4 May (updated)

The Health Ministry announced the Covid-19 rapid testing sites all across Cyprus for Tuesday 4 May.

People need to present proof of identity such as ID card, driver’s license or passport.

LIMASSOL

“Grigoris Afxentiou” Square, Limassol 0830:00-18:00

TEPAK Building, Athinon Street, Agia Zoni 0830:00-18:00

Church Agios IOannis Eleimon, Limassol 08:30-18:00

Church of Apostles Petros and Pavlos, Kapsalos 08:30-18:00

Parking place Sigma bakery, Kapsalos 08:30-18:00

Cultural Center, Mesa Gitonia 08:30-18:00

Tsirion Stadium (west side – main entrance) 08:30-18:00

“Eirini’ Square, Agios Athanasios 08:30-18:00

Productivity Center, Linopetra 08:30-18:00

Holy church of Agia Barbara, Zakaki 08:30-18:00

Atlantica Oasis Hotel, Germasoyia 08:30-18:00

Municipal parking place, former Skaros tavern, Germasogia 08:30-18:00

Municipal stadium Erimi 08:30-18:00

Church of Panagia Chrysaifyliotissa, Agia Fyla 08:30-18:00

Multi-functionsl Center Pyros Limassol 08:30-18:00

LARNACA

Cultural Center Agios Georgios Kontos, Larnaca 08:30-18:00

Municipal Theater of Larnaca 08:30-18:00

Municipal Council Synikismos Makrios, Kamares area 08:30-18:00

Church of Saint Nicolaos, Drosia 08:30-18:00

“Antonis Papadopoulos” stadium, Larnaca 08:30-18:00

“Ermis Aradippou” Club, Aradippou 08:30-18:00

Old Municipal Council of Oorklini 08:30-18:00

Municipal Council of Kiti 08:30-18:00

Cultural Hall, Xylofagou 08:30-18:00

NICOSIA

International State Fair (East entrance) 08:30-19:00

Papahilippou amusement park, Makedonitissa 08:30-18:00

Church of Agios Spyridonas, Nicosia 08:30-18:00

Eleftheria Square, Nicosia 08:30-18:00

Municipality of Agios Dometios 08:30-18:00

Health Center of Aglandjia 08:30-18:00

Church of Panagia Evangelistria, Pallouriotissa 08:30-18:00

Church of Agios Polydoros, Kaimakli 08:30-18:00

Church Agios Georgios, Latsia 08:30-18:00

Church of Agios Stylianos, Synikismos Aspres, Lakatamia 08:30-18:00

Crossing of Stavrou and Iosif Hatziosif Avenues, in front of Coffee Island 08:30-19:00

Church Agios Dimitrios, Acropolis 08:30-18:00

Holy Church of Aftostegasis Geri 08:30-18:00

Church Agios Nicolaos Kato Deftera 08:30-18:00

“House of Volunteer,” Kokkinotrimithia 08:30-18:00

Dali Health Centre 08:30-18:00

Church of Saints Konstantinos and Eleni, Tseri 08:30-18:00

Municipal Council of Astromeritis 08:30-18:00

Municipal Council of Arediou 08:30-18:00

Municipal Council of Galata 08:30-18:00

PAPHOS

Municipality Square, Paphos 08:30-18:00

Former residence of district officer Paphos 08:30-18:00

Cultural Center of Municipality of Polis Chrysochous 08:30-18:00

Square of Georskipou (in front of post office) 08:30-18:00

FAMAGUSTA

Spiritual Center of Metropolitan Church of Paralimni 08:30-18:00

Church of Agia Napa, Agia Napa 08300-18:00

Municipal Council of Frenaros 08:30-18:00