SOMMERKINO at the Goethe-Institut on July 11-15

๐˜๐˜ฐ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฅ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ค๐˜ถ๐˜ต๐˜ช๐˜ท๐˜ฆ ๐˜บ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜Ž๐˜ฐ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ-๐˜๐˜ฏ๐˜ด๐˜ต๐˜ช๐˜ต๐˜ถ๐˜ต ๐˜Š๐˜บ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ถ๐˜ด ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ด ๐˜ช๐˜ต๐˜ด ๐˜š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฌ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ช๐˜ด ๐˜บ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ณ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ช๐˜ญ๐˜ฎ๐˜ด ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ผ๐™ฃ๐™™๐™ง๐™š๐™–๐™จ ๐˜ฟ๐™ง๐™š๐™จ๐™š๐™ฃ, ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ธ๐˜ฉ๐˜ช๐˜ค๐˜ฉ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ญ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ’๐˜ด ๐˜ง๐˜ช๐˜ญ๐˜ฎ, ๐˜ข๐˜ด ๐˜ธ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ข๐˜ด ๐˜ข ๐˜บ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ง๐˜ช๐˜ญ๐˜ฎ ๐˜ฃ๐˜บ ๐™๐™–๐™ฉ๐™ž๐™ ๐˜ผ๐™ ๐™ž๐™ฃ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ญ๐˜ญ ๐˜ฃ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฏ. ๐˜›๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ง๐˜ช๐˜ญ๐˜ฎ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ ๐˜Ž๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ฅ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด ๐˜ข ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ณ๐˜ถ๐˜ฎ ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ง๐˜ง๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ค๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ง๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ข๐˜ญ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ณ๐˜จ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ช๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ด๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ด. ๐˜‹๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ข๐˜ญ๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฌ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ฏ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ต ๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฉ๐˜บ ๐˜ข๐˜ธ๐˜ข๐˜บ ๐˜ง๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ฎ ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ซ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ด ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ข๐˜ต ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ง๐˜ช๐˜ญ๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ฌ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ด ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ด๐˜ช๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ฐ.

The Sommerkino starts with ๐™‚๐™ค๐™ค๐™™๐™—๐™ฎ๐™š ๐˜ฝ๐™š๐™ง๐™ก๐™ž๐™ฃ (๐™๐™จ๐™˜๐™๐™ž๐™˜๐™ ), Akin’s award-winning adaptation of the novel Why We Took the Car (Tschick). The cinematic adaptation of Wolfgang Herrndorf’s highly celebrated novel tells the story of two teenage misfits from Berlin (played by Tristan Gรถbel and Anand Batbileg) who set off across eastern Germany towards Wallachia in a stolen car at the beginning of their summer vacation. Akin spontaneously stepped in as director for the coming-of-age story seven weeks before the start of shooting. Goodbye Berlin is the first screenplay since 2002 that he has not authored himself. A melancholically cheerful odyssey spreading a youthful, fresh lifestyle.

๐™‚๐™ง๐™ž๐™ก๐™ก ๐™‹๐™ค๐™ž๐™ฃ๐™ฉ (๐™ƒ๐™–๐™ก๐™—๐™š ๐™๐™ง๐™š๐™ฅ๐™ฅ๐™š) was Andreas Dresen’s second contribution to the Berlinale. In this drama, two married couples (played by Axel Prahl, Thorsten Merten, Gabriela Maria Schmeide and Steffi Kรผhnert) struggle with their professional and family lives while trying to stay financially afloat. The group of friends leads an unexciting yet exhausting existence. However, a love affair shatters the routine for all involved. The cinematic adventure invites us to rethink marriage and friendship. A realistic, improvised description of everyday life, without a fixed script, which balances everyday drama and exquisite comedy with sensitivity.

With ๐˜พ๐™ก๐™ค๐™ช๐™™ 9 (๐™’๐™ค๐™ก๐™ ๐™š 9), Dresen is one of the few directors who dares to cinematically depict and include the lifeworld of older adults. Inge (played by Ursula Werner) has been happily married to her husband (Horst Rehberg) for 30 years. But then she meets 76-year-old Karl (Horst Westphal) and ends up sleeping with him. Praised by critics, this film is staged as a kind of minimalist chamber play and deals in part with the lust and love of the late years with great precision. With this unusual theme, Dresen creates a serious film in which humour is not neglected. Cloud 9 was created entirely without a script through true-to-life improvisation and often lives from the spontaneous and unveiled authenticity of the actors and actresses.

In the much praised and awarded ๐™‚๐™ช๐™ฃ๐™™๐™š๐™ง๐™ข๐™–๐™ฃ๐™ฃ, Dresen devotes himself to the life and oeuvre of rock poet and excavator driver Gerhard Gundermann (played by Alexander Scheer). Gundermann became the idol of many people in the German Democratic Republic (GDR) in the eighties. His success even outlasted the fall of the Wall. Until the rumour started to spread: Was he a spy for the Stasi? The biographical film provides suspenseful insights into the GDR ideology and places the music in the foreground: Dresen and Scheer founded a band especially for the film, which originally performed Gundermann songs at the film premieres, but later also in other contexts.

The last film of our Sommerkino is the childrens’ film ๐™๐™๐™š ๐™‡๐™š๐™œ๐™š๐™ฃ๐™™ ๐™ค๐™› ๐™๐™ž๐™ข๐™ข ๐™๐™๐™–๐™ก๐™š๐™ง ๐™ค๐™ง ๐™๐™๐™š ๐˜ฝ๐™ค๐™ฎ ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™จ๐™ค๐™ก๐™™ ๐™๐™ž๐™จ ๐™‡๐™–๐™ช๐™œ๐™๐™ฉ๐™š๐™ง, based on the novel by James Krรผss. Here, Dresen turns to the children’s tale about the boy with the irresistible laugh who, in a life crisis, first sells his gift to the sinister Baron de Lefouet and later tries to recapture it with the support of his friends. With a top-class cast from the German film scene, with a lot of fun, suspense, charm, fascination – and for older viewers even an emotional echo from the past, Dresen’s Timm Thaler is the perfect cinema experience for the entire family.

๐—ฆ๐—–๐—ฅ๐—˜๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š ๐—ฃ๐—ฅ๐—ข๐—š๐—ฅ๐—”๐— ๐— ๐—˜

๐™‚๐™ค๐™ค๐™™๐™—๐™ฎ๐™š ๐˜ฝ๐™š๐™ง๐™ก๐™ž๐™ฃ โ€“ 11/07, 20:15

๐™‚๐™ง๐™ž๐™ก๐™ก ๐™‹๐™ค๐™ž๐™ฃ๐™ฉ โ€“ 12/07, 20:15

๐˜พ๐™ก๐™ค๐™ช๐™™ 9 โ€“ 13/07, 20:15

๐™‚๐™ช๐™ฃ๐™™๐™š๐™ง๐™ข๐™–๐™ฃ๐™ฃ โ€“ 14/07, 20:15

๐™๐™๐™š ๐™‡๐™š๐™œ๐™š๐™ฃ๐™™ ๐™ค๐™› ๐™๐™ž๐™ข๐™ข ๐™๐™๐™–๐™ก๐™š๐™ง ๐™ค๐™ง ๐™๐™๐™š ๐˜ฝ๐™ค๐™ฎ ๐™ฌ๐™๐™ค ๐™จ๐™ค๐™ก๐™™ ๐™๐™ž๐™จ ๐™‡๐™–๐™ช๐™œ๐™๐™ฉ๐™š๐™ง โ€“ 15/05, 18:30 (earlier start & indoor screening)

All films are in German with English subtitles.

Free admission.