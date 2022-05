The MBS Wellbeing Day on June 4

๐ดf๐‘ก๐‘’๐‘Ÿ ๐‘ก๐‘ค๐‘œ ๐‘ ๐‘ข๐‘๐‘๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘“๐‘ข๐‘™ ๐‘‚๐‘ข๐‘ก๐‘‘๐‘œ๐‘œ๐‘Ÿ ๐‘Š๐‘’๐‘™๐‘™๐‘๐‘’๐‘–๐‘›๐‘” ๐ท๐‘Ž๐‘ฆ ๐‘’๐‘ฃ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘ ๐‘–๐‘›๐‘ฃ๐‘–๐‘ก๐‘’๐‘ ๐‘ฆ๐‘œ๐‘ข ๐‘Ž๐‘™๐‘™ ๐‘ก๐‘œ ๐‘กโ„Ž๐‘’ 3๐‘Ÿ๐‘‘ ๐‘€๐ต๐‘† ๐‘‚๐‘ˆ๐‘‡๐ท๐‘‚๐‘‚๐‘ ๐‘Š๐ธ๐ฟ๐ฟ๐ต๐ธ๐ผ๐‘๐บ ๐ท๐ด๐‘Œ ๐‘คโ„Ž๐‘–๐‘โ„Ž ๐‘ฆ๐‘œ๐‘ข ๐‘Ž๐‘™๐‘™ ๐‘™๐‘œ๐‘ฃ๐‘’๐‘‘ ๐‘ ๐‘œ ๐‘š๐‘ข๐‘โ„Ž ๐‘ค๐‘–๐‘กโ„Ž ๐‘ ๐‘œ๐‘š๐‘’ ๐‘Ž๐‘‘๐‘‘๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™ ๐‘’๐‘ฅ๐‘๐‘–๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘” ๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘œ๐‘œ๐‘Ÿ ๐‘๐‘™๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘ก๐‘œ๐‘œ!

๐‘‡โ„Ž๐‘’ ๐‘€๐ต๐‘† ๐‘ƒ๐‘™๐‘Ž๐‘ก๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ๐‘š โ„Ž๐‘Ž๐‘ ๐‘Ž๐‘™๐‘ค๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ ๐‘๐‘’๐‘’๐‘› ๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘‘ ๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘๐‘’ ๐‘ก๐‘œ ๐‘“๐‘œ๐‘๐‘ข๐‘ ๐‘œ๐‘› ๐‘ฆ๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘ค๐‘’๐‘™๐‘™-๐‘๐‘’๐‘–๐‘›๐‘”, ๐‘’๐‘ฅ๐‘๐‘™๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘›๐‘’๐‘ค ๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘๐‘ก๐‘–๐‘๐‘’๐‘ , ๐‘“๐‘–๐‘ก๐‘›๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ๐‘ ๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™ ๐‘”๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ค๐‘กโ„Ž ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘Ÿ๐‘’๐‘๐‘œ๐‘›๐‘›๐‘’๐‘๐‘ก ๐‘ค๐‘–๐‘กโ„Ž ๐‘ฆ๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ ๐‘’๐‘™๐‘“ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘™๐‘œ๐‘๐‘Ž๐‘™ ๐‘๐‘œ๐‘š๐‘š๐‘ข๐‘›๐‘–๐‘ก๐‘ฆ.

Join the ๐Ž๐ง๐ž ๐๐š๐ฒ ๐ฐ๐ž๐ฅ๐ฅ๐ง๐ž๐ฌ๐ฌ ๐œ๐ž๐ฅ๐ž๐›๐ซ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง ๐Ÿ๐ฎ๐ฅ๐ฅ ๐จ๐Ÿ ๐š๐œ๐ญ๐ข๐ฏ๐ข๐ญ๐ข๐ž๐ฌ, ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐ญ๐ก๐ž ๐ฐ๐ž๐ฅ๐ฅ-๐›๐ž๐ข๐ง๐ ๐จ๐Ÿ ๐ฒ๐จ๐ฎ๐ซ ๐Œ๐ข๐ง๐, ๐๐จ๐๐ฒ & ๐’๐ฉ๐ข๐ซ๐ข๐ญ!

๐’๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ง๐ , ๐Œ๐š๐ง๐ญ๐ซ๐š ๐’๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง๐ , ๐˜๐จ๐ ๐š, ๐“๐š๐ข ๐‚๐ก๐ข, ๐๐ข๐ ๐จ๐ง๐ , ๐„๐ฑ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ข๐š๐ฅ ๐ฐ๐จ๐ซ๐ค๐ฌ๐ก๐จ๐ฉ๐ฌ, ๐“๐ก๐ž ๐Œ๐๐’ ๐Ž๐ฎ๐ญ๐๐จ๐จ๐ซ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ๐ฉ๐ฅ๐š๐œ๐ž, ๐Œ๐ž๐๐ข๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ, ๐š ๐ฅ๐จ๐ญ ๐จ๐Ÿ ๐ ๐ฎ๐ง ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐จ ๐ฆ๐ฎ๐œ๐ก ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž!

๐‘‡๐‘ค๐‘œ ๐‘–๐‘›๐‘‘๐‘œ๐‘œ๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘๐‘–๐‘œ๐‘ข๐‘ ๐‘Ÿ๐‘œ๐‘œ๐‘š๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘œ๐‘ข๐‘ก๐‘‘๐‘œ๐‘œ๐‘Ÿ ๐‘ ๐‘๐‘Ž๐‘๐‘’ ๐‘๐‘ฆ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ž๐‘โ„Ž, ๐‘ ๐‘’๐‘๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘’๐‘‘ ๐‘–๐‘›๐‘ก๐‘œ 3 ๐‘ ๐‘’๐‘๐‘ก๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘ , ๐‘ค๐‘–๐‘™๐‘™ ๐‘๐‘’ ๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘œ๐‘›๐‘’-๐‘‘๐‘Ž๐‘ฆ ๐‘๐‘™๐‘Ž๐‘ฆ๐‘”๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ข๐‘›๐‘‘, ๐‘ ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ข๐‘›๐‘‘๐‘’๐‘‘ ๐‘๐‘ฆ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘ ๐‘’๐‘Ÿ๐‘’๐‘›๐‘’ ๐‘Ž๐‘ก๐‘š๐‘œ๐‘ ๐‘โ„Ž๐‘’๐‘Ÿ๐‘’, ๐‘Ž๐‘ก ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘†๐‘ก. ๐‘ ๐‘Ž๐‘โ„Ž๐‘Ž๐‘’๐‘™ ๐‘ ๐‘’๐‘ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก ๐‘–๐‘› ๐ฟ๐‘–๐‘š๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘™.

๐น๐‘–๐‘›๐‘‘ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘œ๐‘ข๐‘ก๐‘‘๐‘œ๐‘œ๐‘Ÿ ๐‘€๐ต๐‘† ๐‘€๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘˜๐‘’๐‘ก๐‘๐‘™๐‘Ž๐‘๐‘’ ๐‘๐‘ฆ ๐‘กโ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ž๐‘โ„Ž ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘ ๐‘’๐‘™๐‘’๐‘๐‘ก ๐‘ฆ๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ ๐‘”๐‘–๐‘“๐‘ก๐‘ ๐‘“๐‘Ÿ๐‘œ๐‘š ๐‘Ž ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘ก๐‘ฆ ๐‘œ๐‘“ ๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™ ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘š๐‘’๐‘ก๐‘–๐‘๐‘ , ๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘Ž๐‘™ ๐‘œ๐‘–๐‘™๐‘ , ๐‘ ๐‘Ž๐‘”๐‘’๐‘ , ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘ฃ๐‘’ ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘ก๐‘ & ๐‘๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘“๐‘ก๐‘ , ๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘ข๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘™ ๐‘Ž๐‘๐‘๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘–๐‘’๐‘ ๐‘“๐‘œ๐‘Ÿ ๐‘ฆ๐‘œ๐‘ข๐‘Ÿ โ„Ž๐‘œ๐‘š๐‘’, ๐‘Ž๐‘ฆ๐‘ข๐‘Ÿ๐‘ฃ๐‘’๐‘‘๐‘Ž, ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘ ๐‘ข๐‘™๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘”, ๐‘Ÿ๐‘’๐‘Ž๐‘‘๐‘–๐‘›๐‘”๐‘ , ๐‘ก๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘œ๐‘ก๐‘ ๐‘Ž๐‘›๐‘‘ ๐‘š๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’!

๐’๐š๐ญ๐ฎ๐ซ๐๐š๐ฒ ๐‰๐ฎ๐ง๐ž ๐Ÿ’, ๐Ÿ๐ŸŽ:๐ŸŽ๐ŸŽ -๐Ÿ๐ŸŽ:๐ŸŽ๐ŸŽ

๐Œ๐๐’ ๐–๐ž๐ฅ๐ฅ๐›๐ž๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐š๐ฒ ๐“๐ข๐ฆ๐ž๐ญ๐š๐›๐ฅ๐ž

Entry โ‚ฌ15 โ€“ Pre-Booked event – Online tickets ONLY

Kids under 10, Go Free

Purchase your tickets here

๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐ข๐ง๐Ÿ๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง @ [email protected]