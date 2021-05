The list of the 56 newly-elected members of Parliament

After Sunday’s elections, the 56 Representatives to take a seat in the new parliament are the following:

NICOSIA DISTRICT

Left-wing AKEL

Andros Kyprianou Irini Charalambidou Stafanos Stefanou Aristos Damianou George Loukaides Christos Christofides

Democratic Front (DEPA)-splinter group of centre DIKO

Alecos Tryfonides Μarinos Moushouttas

Centre DIKO

Nicolas Papadopoulos Christiana Erotocritou Chryses Pantelides

Ruling right-wing DISY

Avefor Neofytou Demetris Demetriou Nicos Tοrnarides Haris Georgiades Savia Orfanidou

Far-right ELAM

Christos Christou

GREEN PARTY

Charalambos Theopemptou Αlexandra Attalidou

Socialist EDEK

Constantinos Efstathiou (Costis)

LIMASSOL DISTRICT

AKEL

Costas Costa Andreas Kafkalias Marina Nicolaou

DEPA

Marios Karoyian

DIKO

Pavlos Mylonas Panicos Leonidou

DYSY

Efthymios Diplaros Fotini Tsiridou Nicos Sykas

ELAM

Andreas Themistocleous

GREEN PARTY

Stavros Papadouris

EDEK

Marinos Sizopoulos

FAMAGUSTA DISTRICT

AKEL

Nicos Kettiros George Koukoumas Yiannakis Gavriel

DEPA

Michalis Yiakoumi

DIKO

Christos Senekis Zacharias Koulias

DYSY

Kyriacos Hadjiyiannis George Karoulas Onoufrios Koulla Nicos Georgiou

ELAM

Linos Papayiannis

LARNACA DISTRICT

AKEL

Andreas Pashourtides

DIKO

Christos Orfanides

DYSY

Annita Demetriou Prodromos Alambritis

ELAM

Sotiris Ioannou

EDEK

Andreas Apostolou

PAPHOS DISTRICT

AKEL

Valentinos Fakontis

DIKO

Chrysanthos Savvides

DYSY

Charalambos Pazaros

EDEK

Elias Myrianthous

KYRENIA DISTRICT

AKEL

Christos Christofias

DYSY

Μarios Mavrides