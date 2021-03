Scholarships for Cypriot Students for 2020-2022 academic year

๐—ฆ๐—–๐—›๐—ข๐—Ÿ๐—”๐—ฅ๐—ฆ๐—›๐—œ๐—ฃ๐—ฆย ๐—™๐—ข๐—ฅย ๐—–๐—ฌ๐—ฃ๐—ฅ๐—œ๐—ข๐—งย ๐—–๐—œ๐—ง๐—œ๐—ญ๐—˜๐—ก๐—ฆ

๐—™๐—ข๐—ฅย ๐—ง๐—›๐—˜ย ๐—”๐—–๐—”๐——๐—˜๐— ๐—œ๐—–ย ๐—ฌ๐—˜๐—”๐—ฅย 2021-2022

โ€ข 2 scholarships forย ๐˜€๐˜‚๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ฟย ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ด๐˜‚๐—ฎ๐—ด๐—ฒย ๐—ฐ๐—ผ๐˜‚๐—ฟ๐˜€๐—ฒ๐˜€ย (Ulpan) in Hebrew or Arabic

ย (1 month) during the summer (July and August)

โ€ข 1 Scholarship forย ๐—ฅ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ๐—ฎ๐—ฟ๐—ฐ๐—ต/๐— ๐—”/๐—ฃ๐—ต๐——/๐—ฃ๐—ผ๐˜€๐˜๐——๐—ผ๐—ฐ

ย for one academic year (8 months starting October ending June)

๐—–๐—ผ๐—ป๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€:

– Applicant must be up to 35 years

– Applicant must hold at least a BA degree

– Ulpan applicant should be before or during the last year for BA

Applications need to be sentย ๐—ฏ๐˜†ย ๐—”๐—ฝ๐—ฟ๐—ถ๐—นย 2๐—ป๐—ฑย 2021

via emailย toย ๐—ฐ๐˜‚๐—น๐˜๐˜‚๐—ฟ๐—ฒ@๐—ป๐—ถ๐—ฐ๐—ผ๐˜€๐—ถ๐—ฎ.๐—บ๐—ณ๐—ฎ.๐—ด๐—ผ๐˜ƒ.๐—ถ๐—น

๐—™๐—ผ๐—ฟ๐—บ๐˜€-ย ๐—ง๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐˜€-๐—œ๐—ป๐˜€๐˜๐—ฟ๐˜‚๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐˜€

https://embassies.gov.il/nicosia-en/NewsAndEvents/Pages/Scholarships-for-Cypriots-for-2021-21.aspx