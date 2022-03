Parliament approves 20 new municipalities

Following many years of negotiations, the House Plenum today approved the three draft bills for the reform of the local administration, according to which 20 municipalities will be established in Cyprus in total.

Both the Interior Minister and President Anastasiades described today as a history day for local administration sending messages of hope for the future.

The new municipalities are:

Nicosia District:

Nicosia municipality including, Nicosia, Agios Dometios, Engomi, Aglandzia.

Strovolos Municipality

Lakatamia Municipality including Lakatamia, Tseri, Anthoupolis.

Latsia-Geri Municiipality

North Nicosia-Dali Municipality including Dali, Alambra, Lymbia, Nisou, Pera Chorio and Potamia.

Limassol District:

Limassol Municipality including Limassol, Mesa Geitonia, and community Tserkezon

Eastern Limassol Municipality including Agios Athanasios, Germasogia, Agios Tychonas, Akrounta, Mathikoloni, Mouttagiaka, Foinikari, Armenochori.

Polemidia Municipality including Kato and Ano Polemidia

Western Limassol Municipality including Ypsonas, Akrotiri Asomatou, Episkopi, Erimi, Kantou, Kolossi, Sotira, and Trachoni

Larnaca District

Larnaca Municipality including Larnaca, Livadia and Voroklini

Aradippou Municipality including Aradippou, Kellia and Troulloi

Dromolaxia-Meneou Municipality including Dromolaxia, Meneou, Kiti, Pervolia and Tersefanou

Lefkara Municipality including Lefkara, Vavla, Delikipo, Kornos, Lagia and Skarinou

Athienou Municipality including Athienou and Avdellero

Paphos District

Eastern Paphos Municipality including Geroskipou, Agia Marinouda, Achelia, Konia and Timi

Western Paphos Municipality including Pegeia, Akoursou, Ineia, Kathikas, Pano andi Kato Arodes, Kissonerga

Polis Chrysochous Municipality including Polis Chrysochous, Agia Marina, Androlikou, Argaka, Fialia, Drouseia, Kritou Tera, Makounta, Neo Chorio, Nea Dimmata, Pelathousa, Pomos, Tera and Chrysochou

Paphos Municipality

Famagusta District