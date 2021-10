One day full of activities for your mind, body and soul at St. Raphael resort

The organisers of the MBS Outdoor Wellbeing Dayย invite everyone to the 2nd “One Day MBS”, full of spirit, union, healing, connection and wellness, for all to enjoy this upcoming weekend!

There will be a Seashells Vegan & Healthy Living Sea-Side Restaurant, which is a beautiful all-day vegan restaurant serving nutrient-rich, healthy plant-based, whole food and offering stunning sea views it is open for Dine-in and takeaway.

๐Ž๐๐„๐ ๐‚๐€๐‹๐‹ for the Outdoor Small Marketplace(healthy products/cosmetics/ wellbeing services/individuals, Therapists, Healers, Yoga, music, etc)

One indoor spacious room and the outdoor space by the beach, separated into 3 sections, will be the one-day playground, surrounded by a serene atmosphere, at the St. Raphael Resort in Limassol. โœบ ๐’๐จ๐ฎ๐ง๐ ๐‡๐ž๐š๐ฅ๐ข๐ง๐

โœบ ๐Œ๐š๐ง๐ญ๐ซ๐š ๐’๐ข๐ง๐ ๐ข๐ง๐

โœบ ๐˜๐จ๐ ๐š

โœบ ๐“๐š๐ข ๐‚๐ก๐ข

โœบ ๐๐ข๐ ๐จ๐ง๐

โœบ ๐„๐ฑ๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐ž๐ง๐ญ๐ข๐š๐ฅ ๐ฐ๐จ๐ซ๐ค๐ฌ๐ก๐จ๐ฉ๐ฌ

โœบ ๐Œ๐ž๐๐ข๐ญ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ ๐š๐ง๐ ๐ฌ๐จ ๐ฆ๐ฎ๐œ๐ก ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž, ๐Ÿ๐จ๐ซ ๐€๐ฅ๐ฅ ๐ญ๐จ ๐ž๐ง๐ฃ๐จ๐ฒ! FAMILY-FRIENDLY!

๐“๐ก๐ข๐ฌ ๐ข๐ฌ ๐š ๐๐‘๐„ ๐๐Ž๐Ž๐Š๐„๐ƒ ๐ž๐ฏ๐ž๐ง๐ญ. All participants should book online. ๐„๐š๐ซ๐ฅ๐ฒ ๐๐ข๐ซ๐ ๐“๐ข๐œ๐ค๐ž๐ญ๐ฌ ๐ฉ๐ซ๐ข๐œ๐ž:15 euros, valid until the 6th of October. ๐๐จ๐ซ๐ฆ๐š๐ฅ ๐ฉ๐ซ๐ข๐œ๐ž:18 euros, from the 7th of October. ๐“๐ข๐œ๐ค๐ž๐ญ๐ฌ ๐œ๐š๐ง ๐›๐ž ๐ฉ๐ฎ๐ซ๐œ๐ก๐š๐ฌ๐ž via Cyprus Eventbrite and/or the MBS Cyprus

๐"๐ก๐ž ๐Œ๐๐' ๐๐š๐ฒ๐ฆ๐ž๐ง๐ญ ๐Œ๐ž๐ญ๐ก๐จ๐๐ฌ:Revolut (ID : revolut.me/marilerem Quick Pay (96382333)MBS Bank Account Everyone should send an email at [email protected] with full name surname, mobile number and the method of payment you have chosen.

When October 9

Where St Raphael Resort, Limassol

๐ ๐จ๐ซ ๐ฆ๐จ๐ซ๐ž ๐ˆ๐ง๐Ÿ๐จ & ๐๐จ๐จ๐ค๐ข๐ง๐ ๐ฌ send a message at the MBS FB Page



Tel:96382333 Or send an email at [email protected]

Location