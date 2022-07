You are invited to the “second-hand book bazaar” which will take place in Nicosia at «Εντός των Τεχνών» from Friday 15/7/2022 until Sunday 17/7/2022 (18:00-22:00).

When Friday, July 15 – Sunday, July 17from 6 pm till 10 pm

Where Εντός των Τεχνών

Location

FB Page

Info 97 647438

Event by Εντός των Τεχνών and Παλαιοβιβλιοπωλείο Ταξιδευτής