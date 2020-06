Fire at two abandoned houses in Nicosia

The roofs of two abandoned houses in Nicosia have collapsed after a fire earlier on Sunday.

Fire services spokesman Andreas Kettis said in a message on Twitter that the fire service responded to a fire that broke out at two abandoned houses in the Lykavitos neighbourhood of Nicosia.

He said that five trucks including a hydraulic platform had tackled the blaze at two abandoned private houses on Ipetias street in Lycavitos.

Both houses sustained significant damage and the roofs collapsed, he said.

Fire fighters protected neighbouring buildings, Kettis added.

Police and the fire service will investigate the cause of the fire once it is established the buildings are structural safe.

Ώρα 07.41. Πυρκαγιά σε δύο εγκαταλειμμένες ιδιωτικές κατοικίες στην οδό Υπατίας στην περιοχή Λυκαβητός στην Λευκωσία . Από την πυρκαγιά και οι δύο κατοικίες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές τόσο οι ίδιες όσο και το περιεχόμενο τους. Οι οροφές και των δύο κατοικιών κατέρρευσαν. Για.. pic.twitter.com/ujPYDFzXN7 — Andreas Kettis (@akettis) June 7, 2020

κατάσβεση της πυρκαγιάς ανταποκρίθηκαν 5 πυροσβεστικά οχή από Σταθμούς Λευκωσίας συμπεριλαμβανομένης και υδραυλικής πλατφόρμας. Προστατεύτηκε παραπλήσια πολυκατοικία και άλλα υποστατικά.Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν σήμερα σε συνεργασία με την Αστυνομία αφού εξασφαλιστεί — Andreas Kettis (@akettis) June 7, 2020