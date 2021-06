Cyprus boasts 69 beaches on Blue Flag 2021 list

Cyprus boasts no less than 69 different beaches that were awarded the famous Blue Flag designation – the 2021 list of which was released a few days ago, according to Philenews.

The Blue Flag is actually a certification issued by the not-for-profit and non-governmental Foundation for Environmental Education (FEE), verifying that a beach, marina or sustainable boating tourism operator meets certain standards.

These standards are considered rather stringent and are constantly updated and reconsidered.

Cyprus’ blue flag beaches are the following:

Paralimni (12)

Kapparis, Skoutarospilioi, Ayia Triada, Luma, Pernera, Potami, Vrysi C, Vrysi B, Vrysi A, Protaras (Fig Tree), Lombardi islands, Vrysoudia

Ayia Napa (15)

Konnos, Limnara Ammos tou Kambouri, Glyki Nero, Pantahou, Loukkos tou Mandi, Katsarka, Vathia Gonia, Nissi, Nissi Bay, Landa, Makronisos, Ziatzi, Ayia Thecla

Voroknini (1)

Yiannads

Larnaca (3)

Finikoudes, Kastella, Mackeny

Pervolia (1)

Faros

Pentakomο (2)

Kalymnos, Governor’s Beach

Pyrgos (2)

Aoratoi

Panagies

Pareklisia (1)

Communal Beach

Ayios Tychon (7)

Ayia Varvara, Loures, Vouppa, Aphrodite Armonia, Onisilos, Kastella

Yermasogia (1)

Dasoudi

Ayios Athanasios (1)

Miami

Limassol (3)

Olympion Beach A, Limassl Marina

Episkopi (1)

Curion

Pissouri (1)

Pissouri

Yeroskipou (3)

Laiki Beach, Pachyammos 2

Paphos (6)

Pachyammos, Vrysoudia A, Vrysoudia B, Alykes, Municipal Baths Faros Beach

Lemba (1)

Kotsias

Peyia (3)

Coral Beach, Laourou, Kafizis

Neo Horio (3)

Souli, Xistarokampos, Halavron

Polis Chrysohous (2)

Municipal Beach, Dasoudi