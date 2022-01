Berlinale Selection 2021 by Goethe Institute at Pantheon on January 20-27

๐—•๐—ฒ๐—ฟ๐—น๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ฆ๐—ฒ๐—น๐—ฒ๐—ฐ๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿญ is the third edition of the film series organised by the Goethe-Institut Cyprus since 2019. The series aims to bring current German cinema to audiences in Cyprus. This year eight films will be screened, which premiered at the Berlinale in 2021. For the first time, the films will be shown at Pantheon Cinema on the big screen, between 20th and 27th January 2022.

The opening film is Maria Schrader’s latest film, ๐™„’๐™ข ๐™ฎ๐™ค๐™ช๐™ง ๐™ข๐™–๐™ฃ (Ich bin dein Mensch), starring Maren Eggert, who won the Silver Bear for her performance. The film is about the tragicomic and futuristic relationship between a woman and a humanoid robot.

Two documentary films deal with the future of our planet. ๐™’๐™๐™ค ๐™ฌ๐™š ๐™ฌ๐™š๐™ง๐™š (Wer wir waren), inspired by Willemsen’s essay by the same name, is a reflection on the current situation of our world. Six prominent thinkers and philosophers reflect on our times and offer inspiring outlooks for the future. The Dutch-German film ๐™Ž๐™ž๐™ก๐™š๐™ฃ๐™˜๐™š ๐™ค๐™› ๐™ฉ๐™๐™š ๐™๐™ž๐™™๐™š๐™จ (Der Atem des Meeres) is a cinematic portrait of Wadden Sea, showing the fragile relationship between human and nature, captured in magnificent images and incredible sound.

Three films are about children and young people. The awarded and highly acclaimed documentary ๐™ˆ๐™ง ๐˜ฝ๐™–๐™˜๐™๐™ข๐™–๐™ฃ๐™ฃ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™๐™ž๐™จ ๐™˜๐™ก๐™–๐™จ๐™จ (Herr Bachmann und seine Klasse) shows that school can be more than a place of knowledge transfer. In ๐™’๐™š๐™ฉ ๐˜ฟ๐™ค๐™œ (Ein Nasser Hund) we experience the meaning that belonging to a group has for young people. 16 year-old Iranian Soheil hides that he is Jewish in order to become a member of a Muslim gang in Berlin. What are young people prepared to do for the acceptance of their peers? Set against the historical backdrop of the Second World War, ๐˜ฟ๐™š๐™–๐™ง ๐™ˆ๐™ง ๐™๐™ชฬˆ๐™๐™ง๐™š๐™ง (Das Glasszimmer) is about betrayal and father-son relationships.

Famous actor Lars Eidinger plays the lead role in ๐™๐™๐™š ๐™ก๐™–๐™จ๐™ฉ ๐™š๐™ญ๐™š๐™˜๐™ช๐™ฉ๐™ž๐™ค๐™ฃ (Nahschuss), a thriller based on the life of Dr Werner Teske, who was the last person to be sentenced to death and executed in the GDR in 1981. The last execution tells the unsettling story of a man who gets caught up in the mills of a system of injustice and breaks as a result.

The film series concludes with ๐™๐™–๐™—๐™ž๐™–๐™ฃ – ๐™œ๐™ค๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ฉ๐™ค ๐™ฉ๐™๐™š ๐™™๐™ค๐™œ๐™จ (Fabian oder der Gang vor die Hunde) by Dominik Graf starring Tom Schilling. This film shows the crazy life in Berlin after the world economic crisis. It is based on the novel Fabian. Die Geschichte eines Moralisten by Erich Kรคstner from 1931, which was labelled as “degenerate” by the national socialists and was among the victims of the book burnings.

๐—ฃ๐—ฅ๐—ข๐—š๐—ฅ๐—”๐— ๐— ๐—˜ ๐—ข๐—™ ๐—ฆ๐—–๐—ฅ๐—˜๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—ฆ:

๐Ÿฎ๐Ÿฌ.๐Ÿฌ๐Ÿญ.๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ

20:00 I’m your man (ฮ™ch bin dein Mensch) (108′)

22:00 I’m your man (ฮ™ch bin dein Mensch) (108′)

๐Ÿฎ๐Ÿญ.๐Ÿฌ๐Ÿญ.๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ

20:00 Silence of the Tides (Der Atem des Meeres) (102′)

22:00 Who we were (Wer wir waren) (114′)

๐Ÿฎ๐Ÿฎ.๐Ÿฌ๐Ÿญ.๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ

18:00 Dear Mr Fรผhrer (Das Glasszimmer) (93′)

20:00 Wet Dog (Win Nasser Hund) (103′)

22:00 The last execution (Nahschuss) (116′)

๐Ÿฎ๐Ÿฏ.๐Ÿฌ๐Ÿญ.๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ

18:00 Mr Bachmann and his class (Herr Bachmann und seine Klasse) (217′)

22:00 I’m your man (ฮ™ch bin dein Mensch) (108′)

๐Ÿฎ๐Ÿฐ.๐Ÿฌ๐Ÿญ.๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ

20:00 Who we were (Wer wir waren) (114′)

22:00 Silence of the Tides (Der Atem des Meeres) (102′)

๐Ÿฎ๐Ÿฑ.๐Ÿฌ๐Ÿญ.๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ

20:00 The last execution (Nahschuss) (116′)

22:00 Wet Dog (Win Nasser Hund) (103′)

๐Ÿฎ๐Ÿฒ.๐Ÿฌ๐Ÿญ.๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ

20:00 Mr Bachmann and his class (Herr Bachmann und seine Klasse) (217′)

๐Ÿฎ๐Ÿณ.๐Ÿฌ๐Ÿญ.๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฎ๐Ÿฎ

20:00 Fabian โ€“ going to the dogs (Fabian oder der Gang vor die Hunde) (186′)

All films are in German with English subtitles.

Free admission.

๐˜‰๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ญ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ข๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜š๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ค๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ 2021 ๐˜ช๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜จ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฃ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ธ๐˜ช๐˜ต๐˜ฉ ๐˜—๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ ๐˜ช๐˜ด ๐˜ด๐˜ถ๐˜ฑ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฅ ๐˜ฃ๐˜บ ๐˜ต๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜๐˜ณ๐˜ช๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ด ๐˜ฐ๐˜ง ๐˜Š๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜š๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ๐˜ต๐˜บ.